ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский: Медведчуку не дадут монополизировать телевидение

Новости » Политика    10.07.2019 - 15:54
Зеленский: Медведчуку не дадут монополизировать телевидение
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вопрос будет урегулирован на законодательном уровне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит Виктору Медведчуку монополизировать телевидение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства. 

По его словам, монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустимо во время войны.

"Во время войны люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной рады.

"Никаких информационных монополий у нас не будет", - подчеркнул президент. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назвал запланированный телемост телеканала NewsOne (связывают с Медвечуком) с российским ТВ дешевым пиаром перед парламентскими выборами, а также призвал украинцев не паниковать. Зеленский считает, что это очередная попытка России поделить украинцев на "два лагеря".

В свою очередь, СБУ попросила Зеленского собрать СНБО из-за телемоста с Россией и направила руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK") сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора. Отметим, в итоге NewsOne отменил телемост. 

 

Зеленский поручил за год построить новую Бориспольскую больницу Нацрада проведет проверку NewsOne
Новости Украины Виктор МедведчукВладимир Зеленскийтелеканалы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь