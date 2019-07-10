Зеленский: Медведчуку не дадут монополизировать телевидение

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вопрос будет урегулирован на законодательном уровне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит Виктору Медведчуку монополизировать телевидение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

По его словам, монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустимо во время войны.

"Во время войны люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной рады.

"Никаких информационных монополий у нас не будет", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назвал запланированный телемост телеканала NewsOne (связывают с Медвечуком) с российским ТВ дешевым пиаром перед парламентскими выборами, а также призвал украинцев не паниковать. Зеленский считает, что это очередная попытка России поделить украинцев на "два лагеря".

В свою очередь, СБУ попросила Зеленского собрать СНБО из-за телемоста с Россией и направила руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK") сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора. Отметим, в итоге NewsOne отменил телемост.