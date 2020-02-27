В Офисе генпрокурора завершился второй этап добора прокуроров

В четверг, 27 февраля, завершился второй этап добора на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе генерального прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Сообщается, что по итогам тестирования на общие способности и навыки к третьему этапу были допущены 205 кандидатов. Следующий этап отбора будет состоять из собеседования, включающего в себя практическое задание и проверку на добродетель.

Оценивать кандидатов будет созданная кадровая комиссия во главе с заместителями генпрокурора Виктором Чумаком и Гюндузом Мемедовым.

"По результатам собеседований будет сформирован общий рейтинг из около 100 кандидатов с наибольшим количеством баллов. Они пройдут стажировку в тренинговом центре и Офисе генерального прокурора, после чего будет сформирован окончательный рейтинг, согласно которому кандидаты будут выбирать должности, обнародованные в объявлении о отбор", - сообщили в ОГП.

Напомним, 12 февраля стартовал добор на вакантные 100 должностей в Офис генпрокурора. Изначально на должности претендовали 1552 кандидата.

Отметим, 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который заменил Генеральную прокуратуру Украины. Офис генпрокурора будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.