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В Украине начал работу Офис генерального прокурора

Новости » Политика     02.01.2020 - 09:24
В Украине начал работу Офис генерального прокурора
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Он пришел на смену Генеральной прокуратуре

Со 2 января 2020 года в Украине зафункционировал Офис генерального прокурора (ОГП), который пришел на смену Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно информации на сайте ОГП, он будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, после аттестации 1339 прокуроров в ГПУ осталось 610 прокуроров, которым предложили перейти в Офис генерального прокурора. Он пообещал начать конкурс на более чем 200 вакансий с 20 января.

Напомним, 19 сентября Верховная рада одобрила закон о реформировании Генпрокуратуры. Согласно закону, вместо действующей структуры органов прокуратуры состоится построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

В центральном Офисе генерального прокурора сократили около тысячи прокуроров. Как отметил Рябошапка, с января 2020 года в центральном Офисе генпрокурора будет примерно полторы тысячи работников.

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