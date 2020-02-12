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В Офисе генпрокурора начался добор прокуроров

Новости » Политика     12.02.2020 - 20:53
В Офисе генпрокурора начался добор прокуроров
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Офис генпрокурора планируют добрать 100 прокуроров

В среду, 12 февраля, начался первый этап добора на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе генерального прокурора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Сообщается, что процесс добора является аналогичным аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры для перехода в Офис генпрокурора. На данный момент заявки подали 1552 кандидата.

"На этом этапе кандидаты, допущенные к участию в отборе, пройдут тестирование на знание законодательства. После этого 300 человек с наибольшим количеством баллов согласно рейтингу, но не менее 70, пройдут тестирование на общие способности. Впоследствии 200 кандидатов с наибольшим количеством баллов по результатам второго этапа согласно рейтингу, но не менее проходной балл (будет определен позднее), будут допущены к собеседованиям", - сообщили в ОГП.

После завершения отбора около 100 кандидатов с лучшими баллами пройдут стажировку в тренинговом центре и Офисе Генерального прокурора, после чего будет сформирован окончательный рейтинг.

Напомним, 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который заменил Генеральную прокуратуру Украины. Офис генпрокурора будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

Также РБК-Украина писало, что в центральном Офисе генерального прокурора сократили около тысячи прокуроров. По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, в целом на начало реформы было 216 прокуратур и почти 15 тысяч работников прокуратуры, из которых чуть более 11 тысяч штатных единиц прокуроров.

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