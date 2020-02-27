В Офісі генпрокурора завершився другий етап добору прокурорів

У четвер, 27 лютого, завершився другий етап добору на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі генерального прокурора. Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що за підсумками тестування на загальні здібності і навики до третього етапу були допущені 205 кандидатів. Наступний етап відбору буде складатися з співбесіди, що включає в себе практичне завдання та перевірку на доброчесність.

Оцінювати кандидатів буде створена кадрова комісія на чолі з заступниками генпрокурора Віктором Чумаком та Гюндузом Мемедовым.

"За результатами співбесід буде сформований загальний рейтинг з близько 100 кандидатів з найбільшою кількістю балів. Вони пройдуть стажування в тренінговому центрі в Офісі генерального прокурора, після чого буде сформовано остаточний рейтинг, згідно з яким кандидати будуть вибирати посади, оприлюднені в оголошенні про відбір", - повідомили в ОГП.

Нагадаємо, 12 лютого стартував добір на вакантні 100 посад в Офіс генпрокурора. Спочатку на посади претендували 1552 кандидата.

нагадаємо, 2 січня в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора, який замінив Генеральної прокуратури України. Офіс генпрокурора буде мати 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників замість 2500 співробітників ГПУ, передбачених законодавством.