В Офисе генпрокурора назвали документы, которые рассекретят по Иловайской трагедии
Офис генпрокурора обратился к Службе безопасности Украины, чтобы рассекретить 46 томов дела об Иловайской трагедии. Всего закрыто по этим событиям 70 томов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в эфире "Право на владу".
Генпрокурор отметила, что нужно острожно подходить к трактовке информации об Иловайской трагедии из открытых источников.
"Мы рассекретим материалы, их 70 томов. Мы обратились инициировано к СБУ для того, чтобы рассекретили 46 документов на сегодня. Приказы, замыслы, доносы, информационные бюллетени и так далее", - сказала Венедиктова.
По ее словам, после рассекречивания расследование приобретет "другую картину".
Когда Генштаб рассекретит документы, в Офисе генпрокурора пока не знают.
Как известно, 29 августа 2014 года российские вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения по "зеленому коридору". В результате нападения погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 300 - попали в плен. Еще 24 военных пропали без вести.
Напомним, на днях двум генералам Вооруженных сил России сообщили о подозрении по делу о боях под Иловайском.