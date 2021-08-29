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В Офісі генпрокурора назвали документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії

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Київ, Неділя 29 серпня 2021 23:35
В Офісі генпрокурора назвали документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії Фото: Ірина Венедиктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Офіс генпрокурора звернувся до Служби безпеки України, щоб розсекретити 46 томів справи про Іловайську трагедію. Всього закрито за цими подіями 70 томів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генпрокурора України Ірини Венедиктової в ефірі "Право на владу".

Генпрокурор зазначила, що потрібно обережно підходити до трактування інформації про Іловайську трагедію з відкритих джерел.

"Ми розсекретимо матеріали, їх 70 томів. Ми звернулися ініційовано до СБУ для того, щоб розсекретили 46 документів на сьогодні. Накази, задуми, доноси, інформаційні бюлетені та так далі", - сказала Венедиктова.

За її словами, після розсекречення розслідування придбає "іншу картину".

Як відомо, 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в рамках гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення по "зеленому коридору". В результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.

Нагадаємо, днями двом генералам Збройних сил Росії повідомили про підозру у справі про бої під Іловайськом.

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Іловайськ
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