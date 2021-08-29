В Офісі генпрокурора назвали документи, які розсекретять щодо Іловайської трагедії
Офіс генпрокурора звернувся до Служби безпеки України, щоб розсекретити 46 томів справи про Іловайську трагедію. Всього закрито за цими подіями 70 томів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генпрокурора України Ірини Венедиктової в ефірі "Право на владу".
Генпрокурор зазначила, що потрібно обережно підходити до трактування інформації про Іловайську трагедію з відкритих джерел.
"Ми розсекретимо матеріали, їх 70 томів. Ми звернулися ініційовано до СБУ для того, щоб розсекретили 46 документів на сьогодні. Накази, задуми, доноси, інформаційні бюлетені та так далі", - сказала Венедиктова.
За її словами, після розсекречення розслідування придбає "іншу картину".
Як відомо, 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в рамках гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення по "зеленому коридору". В результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.
Нагадаємо, днями двом генералам Збройних сил Росії повідомили про підозру у справі про бої під Іловайськом.