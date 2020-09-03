У офиса "Свободы" в Киеве произошли столкновения, пострадали трое полицейских

В Киеве вечером возле офиса "Свободы" произошли столкновения между представителями общественной организации и правоохранителями. В результате пострадали трое полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Трое сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий. Однако на месте возник конфликт, в результате которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.

"Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве на мосту Метро произошла стычка между правоохранителями и протестующими.

Также из-за карантина в Киеве на территории Гидропарка произошла стычка с полицией.