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Біля офісу "Свободи" в Києві сталися сутички, постраждали троє поліцейських

Автор: Инна Собора

В Києві ввечері біля офісу "Свободи" сталися сутички між представниками громадської організації та правоохоронцями. В результаті постраждали троє поліцейських.

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Про це повідомили у прес-службі поліції.

Троє співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України прибули до офісу громадської організації на вулиці Тургенівська для проведення процесуальних дій. Однак на місці виник конфлікт, в результаті якого поліцейські отримали тілесні ушкодження. Медичну допомогу їм надали без госпіталізації.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група.

"Матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація події", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Києві на мосту Метро сталася сутичка між правоохоронцями та протестувальниками.

Також через карантин у Києві на території Гідропарку відбулася сутичка з поліцією.

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