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На перекрытом мосту в Киеве произошли стычки с полицией, есть задержанные

Среда 08 июля 2020 обновлено 12:06
На перекрытом мосту в Киеве произошли стычки с полицией, есть задержанные
Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Двух протестующих задержали

В Киеве на мосту Метро произошла стычка между правоохранителями и протестующими, которые перекрыли движение транспорта. В результате задержали двух человек.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук.

Как она отметила, на место происшествия приехали полицейские, которые пытались вести переговоры с протестующими, но в ходе этого между ними произошел конфликт.

"Двух наиболее активных активистов отправили в территориальный отдел полиции", - рассказала она.

На место перекрытия моста Метро подогнали целый автобус правоохранителей, которые разгоняют митингующих. О перекрытия здесь: https://kyivoperativ.info/other/do-uvagi-vodi%D1%97v-7/

Опубликовано Киев Оперативный Среда, 8 июля 2020 г.

По состоянию на сейчас, движение на мосту восстановлено. Но, как сообщили в полиции, правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.

Напомним, сегодня утром в Киеве люди перекрыли дорогу на мосту Метро, в результате чего движение транспорта было заблокировано.

Отметим, что в Киеве уже несколько недель протестуют инвесторы банка "Аркада" за возобновления строительства жилых комплексов, их акции были и под Офисом президента, и под КГГА.

После этого, во время одной из таких акции мэр города заявил, что обратился к правоохранителям, чтобы они дать оценку действиям застройщика.

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