Офіс військового омбудсмана озвучив пріоритетні завдання на перші 100 днів

"Наша основна задача - звести до мінімуму будь-які пересилання будь-якої скарги, які надходять до нас після 27 січня", - зазначив Циганков.

За його словами, наразі навантаження на Офіс є значним.

"Штат Офісу на цей момент невеликий, навантаження дуже величезне", - сказав заступник.

Він також додав, що кожне звернення розглядатиметься індивідуально і увагу обіцяють приділяти кожній скарзі. Окремим пріоритетом Циганков назвав швидке реагування на звернення, пов’язані з безпекою військових.

"Миттєвість реагування на скарги, що стосуються життя і здоров'я військовослужбовців, звісно, є пріоритетною", - підкреслив посадовець.

При цьому офіс омбудсмана - максимально незалежна від військового командування інституція, стверджує Циганков.

"Перебуваємо у виключній орбіті Президента", - розповів він і підкреслив, що Офіс виконує свої обов'язки відповідно до законодавства та не має жодного відношення до військового командування.