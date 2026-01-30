UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Офіс військового омбудсмана озвучив пріоритетні завдання на перші 100 днів

Фото: Офіс військового омбудсмана наголошує на своїй незалежності (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Україні запрацював ОФіс військового омбудсмана - в перші сто днів він займеться скороченням бюрократії та обіцяє миттєвий розгляд скарг військовослужбовців та їх близьких.

Як передає РБК-Україна , про це заявив в телеефірі перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков.

"Наша основна задача - звести до мінімуму будь-які пересилання будь-якої скарги, які надходять до нас після 27 січня", - зазначив Циганков.

За його словами, наразі навантаження на Офіс є значним.

"Штат Офісу на цей момент невеликий, навантаження дуже величезне", - сказав заступник.

Він також додав, що кожне звернення розглядатиметься індивідуально і увагу обіцяють приділяти кожній скарзі. Окремим пріоритетом Циганков назвав швидке реагування на звернення, пов’язані з безпекою військових.

"Миттєвість реагування на скарги, що стосуються життя і здоров'я військовослужбовців, звісно, є пріоритетною", - підкреслив посадовець.

При цьому офіс омбудсмана - максимально незалежна від військового командування інституція, стверджує Циганков.

"Перебуваємо у виключній орбіті Президента", - розповів він і підкреслив, що Офіс виконує свої обов'язки відповідно до законодавства та не має жодного відношення до військового командування.

Нагадаємо, з 27 січня 2026 року в Україні офіційно розпочав роботу Офіс військового омбудсмана - постійно діючий орган, створений для цивільного контролю за сектором безпеки та оборони.

Також з січня в Україні запрацювала єдина електронна пошта військового омбудсмена для скарг і звернень.

