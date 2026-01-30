RU

Офис военного омбудсмена озвучил приоритетные задачи на первые 100 дней

Фото: Офис военного омбудсмена подчеркивает свою независимость (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Украине заработал Офис военного омбудсмена - в первые сто дней он займется сокращением бюрократии и обещает мгновенное рассмотрение жалоб военнослужащих и их близких.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил в телеэфире первый заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков.

"Наша основная задача - свести к минимуму любые пересылки любой жалобы, которые поступают к нам после 27 января", - отметил Цыганков.

По его словам, сейчас нагрузка на Офис является значительной.

"Штат Офиса на данный момент небольшой, нагрузка очень огромная", - сказал заместитель.

Он также добавил, что каждое обращение будет рассматриваться индивидуально и внимание обещают уделять каждой жалобе. Отдельным приоритетом Цыганков назвал быстрое реагирование на обращения, связанные с безопасностью военных.

"Мгновенность реагирования на жалобы, касающиеся жизни и здоровья военнослужащих, конечно, является приоритетной", - подчеркнул чиновник.

При этом офис омбудсмена - максимально независимая от военного командования институция, утверждает Цыганков.

"Находимся в исключительной орбите Президента", - рассказал он и подчеркнул, что Офис выполняет свои обязанности в соответствии с законодательством и не имеет никакого отношения к военному командованию.

Напомним, с 27 января 2026 года в Украине официально начал работу Офис военного омбудсмена - постоянно действующий орган, созданный для гражданского контроля за сектором безопасности и обороны.

Также с января в Украине заработала единая электронная почта военного омбудсмена для жалоб и обращений.

