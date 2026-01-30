ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Офіс військового омбудсмана озвучив пріоритетні завдання на перші 100 днів

П'ятниця 30 січня 2026 05:46
UA EN RU
Офіс військового омбудсмана озвучив пріоритетні завдання на перші 100 днів Фото: Офіс військового омбудсмана наголошує на своїй незалежності (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Україні запрацював ОФіс військового омбудсмана - в перші сто днів він займеться скороченням бюрократії та обіцяє миттєвий розгляд скарг військовослужбовців та їх близьких.

Як передає РБК-Україна , про це заявив в телеефірі перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков.

"Наша основна задача - звести до мінімуму будь-які пересилання будь-якої скарги, які надходять до нас після 27 січня", - зазначив Циганков.

За його словами, наразі навантаження на Офіс є значним.

"Штат Офісу на цей момент невеликий, навантаження дуже величезне", - сказав заступник.

Він також додав, що кожне звернення розглядатиметься індивідуально і увагу обіцяють приділяти кожній скарзі. Окремим пріоритетом Циганков назвав швидке реагування на звернення, пов’язані з безпекою військових.

"Миттєвість реагування на скарги, що стосуються життя і здоров'я військовослужбовців, звісно, є пріоритетною", - підкреслив посадовець.

При цьому офіс омбудсмана - максимально незалежна від військового командування інституція, стверджує Циганков.

"Перебуваємо у виключній орбіті Президента", - розповів він і підкреслив, що Офіс виконує свої обов'язки відповідно до законодавства та не має жодного відношення до військового командування.

Нагадаємо, з 27 січня 2026 року в Україні офіційно розпочав роботу Офіс військового омбудсмана - постійно діючий орган, створений для цивільного контролю за сектором безпеки та оборони.

Також з січня в Україні запрацювала єдина електронна пошта військового омбудсмена для скарг і звернень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
Новини
Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу"
Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві