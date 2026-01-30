ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Офис военного омбудсмена озвучил приоритетные задачи на первые 100 дней

Пятница 30 января 2026 05:46
UA EN RU
Офис военного омбудсмена озвучил приоритетные задачи на первые 100 дней Фото: Офис военного омбудсмена подчеркивает свою независимость (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Украине заработал Офис военного омбудсмена - в первые сто дней он займется сокращением бюрократии и обещает мгновенное рассмотрение жалоб военнослужащих и их близких.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил в телеэфире первый заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков.

"Наша основная задача - свести к минимуму любые пересылки любой жалобы, которые поступают к нам после 27 января", - отметил Цыганков.

По его словам, сейчас нагрузка на Офис является значительной.

"Штат Офиса на данный момент небольшой, нагрузка очень огромная", - сказал заместитель.

Он также добавил, что каждое обращение будет рассматриваться индивидуально и внимание обещают уделять каждой жалобе. Отдельным приоритетом Цыганков назвал быстрое реагирование на обращения, связанные с безопасностью военных.

"Мгновенность реагирования на жалобы, касающиеся жизни и здоровья военнослужащих, конечно, является приоритетной", - подчеркнул чиновник.

При этом офис омбудсмена - максимально независимая от военного командования институция, утверждает Цыганков.

"Находимся в исключительной орбите Президента", - рассказал он и подчеркнул, что Офис выполняет свои обязанности в соответствии с законодательством и не имеет никакого отношения к военному командованию.

Напомним, с 27 января 2026 года в Украине официально начал работу Офис военного омбудсмена - постоянно действующий орган, созданный для гражданского контроля за сектором безопасности и обороны.

Также с января в Украине заработала единая электронная почта военного омбудсмена для жалоб и обращений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
Новости
Трамп о завершении войны в Украине: достигаем "значительного прогресса"
Трамп о завершении войны в Украине: достигаем "значительного прогресса"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве