Офис для работы центрального аппарата ГБР уже готов

В офисе разместится центральный аппарат ГБР

Офис для работы центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) уже есть. Об этом директор ГБР Роман Труба заявил журналистам в среду, 25 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, закончились переговоры относительно офиса и договор аренды помещения был подписан на прошлой неделе. В этом помещении будет находиться центральный аппарат ГБР.

"В сентябре мы уже должны запуститься и начать работать", - добавил Труба.

Относительно утечки информации об утверждении 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР, Труба заявил, что эти кандидатуры еще будут пересматриваться. Проверки будут осуществлять НАБУ, Минююст, Минздрав и НАПК. Кроме того, по словам директора Госбюро, рекомендации конкурсной комиссии относительно этих кандидатур не являются финальным решением об их назначении на руководящие должности в ГБР.

"Мы можем или назначение депутата на должность, или отказать. Процедура избрания и назначения коренным образом изменилась. Если не будет практики отказов в Украине, я буду ее создавать и присоединяться к ней", - сказал Труба.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Директор Государственного бюро расследований Роман Труба просит НАБУ проверить 27 кандидатов на должности в его ведомство.