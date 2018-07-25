Офіс для роботи центрального апарату ДБР вже готовий

В офісі розміститься центральний апарат ДБР

Офіс для роботи центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) вже є. Про це директор ДБР Роман Труба заявив журналістам у середу, 25 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, закінчились переговори щодо офісу і договір оренди приміщення був підписаний минулого тижня. У цьому приміщенні буде знаходитись центральний апарат ДБР.

"У вересні ми вже маємо запуститись та почати працювати", - додав Труба.

Щодо витоку інформації про затвердження 27 кандидатів на керівні посади у ДБР, Труба заявив, що ці кандидатури ще будуть переглядатися. Перевірки здійснюватимуть НАБУ, Мін'юст, МОЗ та НАЗК. Крім того, за словами директора Держбюро, рекомендації конкурсної комісії щодо цих кандидатур не є фінальним рішенням про їх призначення на керівні посади в ДБР.

"Ми можемо або призначити депутата на посаду, або відмовити. Процедура обрання та призначення докорінно змінилася. Якщо не буде практики відмов в Україні, я буду її створювати і долучатися до неї", - сказав Труба.

Нагадаємо, раніше сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба просить НАБУ перевірити 27 кандидатів на посади в його відомство.