Офис президента запланировал визит Зеленского в Японию

Президент Владимир Зеленский может посетить Японию в октябре. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Зеленский может поехать в Японию для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол.

"Такой визит планируется", - сообщил Пристайко.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом. Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем".

Отметим, ранее визит Зеленского в США анонсировал спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер. По его словам, в США ожидают визит Зеленского в ближайшее время. Он также отметил, что США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.

Кроме этого, посол Украины в США Валерий Чалый сообщал, что на данный момент идет подготовка встречи Зеленского с Трампом.