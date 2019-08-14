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Офис президента запланировал визит Зеленского в Японию

Новости » Политика    14.08.2019 - 14:26
Офис президента запланировал визит Зеленского в Японию
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский может поехать в Японию для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито

Президент Владимир Зеленский может посетить Японию в октябре. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Зеленский может поехать в Японию для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол.

"Такой визит планируется", - сообщил Пристайко.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом. Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем".

Отметим, ранее визит Зеленского в США анонсировал спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер. По его словам, в США ожидают визит Зеленского в ближайшее время. Он также отметил, что США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.

Кроме этого, посол Украины в США Валерий Чалый сообщал, что на данный момент идет подготовка встречи Зеленского с Трампом.

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