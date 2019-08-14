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Офіс президента запланував візит Зеленського в Японію

Новини » Політика    14.08.2019 - 14:26
Офіс президента запланував візит Зеленського в Японію
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський може поїхати до Японії для участі в церемонії оголошення імператором країни Нарухіто

Президент Володимир Зеленський може відвідати Японію в жовтні. Про це заявив заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Зеленський може поїхати до Японії для участі в церемонії оголошення імператором країни Нарухіто - старшого сина, котрий зрікся титулу імператора Акіхіто, з нагоди його сходження на престол.

"Такий візит планується", - повідомив Пристайко.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський найближчим часом відвідає Білий дім. Виступаючи перед журналістами у Білому домі, Трамп сказав, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем".

Зазначимо, раніше візит Зеленського в США анонсував спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер. За його словами, в США очікують візит Зеленського найближчим часом. Він також зазначив, що США прагнуть дати президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля у проведенні реформ в Україні.

Крім цього, посол України в США Валерій Чалий повідомляв, що на даний момент йде підготовка зустрічі Зеленського з Трампом.

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