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Офіс президента збирає нараду щодо нового енергоринку та підготовки до зими

Новини » Економіка    19.08.2019 - 12:07
Офіс президента збирає нараду щодо нового енергоринку та підготовки до зими
Фото: будівля адміністрації (офісу) президента України (РБК-Україна)

За підсумками наради представник президента проведе брифінг

Нарада за участю президента України Володимира Зеленського на тему функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду відбудеться в понеділок, 19 серпня, о 17:00. Про це йдеться в повідомленні на президентському сайті.

За результатами наради відбудеться брифінг представника президента України у Кабінеті міністрів Андрія Геруса.

Як повідомляло РБК-Україна, нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року згідно з нормами закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого у 2017 році. Документом передбачено різні механізми купівлі-продажу електроенергії: двосторонні договори, ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.

Відзначимо, в червні президент Володимир Зеленський пропонував Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік. Проте парламент відмовився підтримати законопроект.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%.

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