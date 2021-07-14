UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Офис президента о решении суда по Тупицкому: попытка сорвать судебную реформу

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен решением Верховного суда относительно его указа об увольнении Александра Тупицкого из Конституционного суда. В Офисе президента считают это попыткой сорвать судебную реформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Как отметил Никифоров, на Банковой считают, что решение Верховного суда было принято не в пользу лично Тупицкого, а в пользу "старых порядков в судебной системе", которые президент пытается реформировать.

"Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы... У президента есть 30 дней на обжалование решения, он этим непременно воспользуется", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, сегодня Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об увольнении Тупицкого из КСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина рассказал, что решение Верховного суда будут обжаловать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украиныуказ