Офіс президента про рішення суду по Тупицькому: спроба зірвати судову реформу
Президент України Володимир Зеленський був здивований рішенням Верховного суду щодо його указу про звільнення Олександра Тупицького з Конституційного суду. У Офісі президента вважають це рішення спробою зірвати судову реформу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Никифорова.
Як зазначив Никифоров, на Банковій вважають, що рішення Верховного суду було ухвалене не на користь особисто Тупицького, а на користь "старих порядків в судовій системі", які президент намагається реформувати.
"Сьогоднішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного суду, аби звідти зірвати проведення судової реформи й залишити старі схеми... У президента є 30 днів на оскарження рішення, він цим неодмінно скористається", - сказав прес-секретар глави держави.
«Це відверта спроба повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного Суду, аби звідти зірвати проведення...Posted by Офіс Президента України on Wednesday, July 14, 2021
Нагадаємо, сьогодні Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про звільнення Тупицького з КСУ.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна розповів, що рішення Верховного суду будуть оскаржувати.