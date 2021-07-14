Офіс президента про рішення суду по Тупицькому: спроба зірвати судову реформу

Президент України Володимир Зеленський був здивований рішенням Верховного суду щодо його указу про звільнення Олександра Тупицького з Конституційного суду. У Офісі президента вважають це рішення спробою зірвати судову реформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

Як зазначив Никифоров, на Банковій вважають, що рішення Верховного суду було ухвалене не на користь особисто Тупицького, а на користь "старих порядків в судовій системі", які президент намагається реформувати.

"Сьогоднішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного суду, аби звідти зірвати проведення судової реформи й залишити старі схеми... У президента є 30 днів на оскарження рішення, він цим неодмінно скористається", - сказав прес-секретар глави держави.