ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США заявили о поддержке Украины в рамках оборонного пакета помощи

Киев, Четверг 10 декабря 2020 17:59
США заявили о поддержке Украины в рамках оборонного пакета помощи
Фото: Кристина Квин (facebook usdos ukraine)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки (США) подтвердили поддержку Украины в рамках оборонного пакета помощи. В то же время Киеву необходимо продолжать реформы в сфере обороны.

Об этом сообщает сайт президента по итогам встречи замглавы Офиса Романа Машовца с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

На встрече речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности, обороны, военно-экономической и военно-технической сферах.

Машовец заявил о необходимости расширять сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины. Со своей стороны Кристина Квин подтвердила неизменность поддержки Украины со стороны США, в частности в рамках американского пакета помощи сектору национальной безопасности и обороны.

Также она отметила, что Украине важно продолжать оборонные реформы, чтобы военная помощь от США была максимально эффективной. Участники встречи договорились развивать двустороннюю базу договоров по вопросам нацбезопасности и обороны.

Напомним, члены Палаты представителей Конгресса США 8 декабря большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошла военная помощь Украине.

РБК-Украина писало, что избранный президент США Джозеф Байден представил кандидата на пост главы Министерства обороны страны. На эту должность он выдвинул отставного генерала Ллойда Остина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиУкраинаоборона

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь