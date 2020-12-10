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США заявили про підтримку України в рамках оборонного пакету допомоги

Київ, Четвер 10 грудня 2020 17:59
США заявили про підтримку України в рамках оборонного пакету допомоги
Фото: Крістіна Квін (facebook usdos ukraine)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки (США) підтвердили підтримку України в рамках оборонного пакету допомоги. У той же час Києву треба продовжувати реформи в сфері оборони.

Про це повідомляє сайт президента за підсумками зустрічі заступник голови Офісу Романа Машовця з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

На зустрічі мова йшла про співпрацю у сфері безпеки, оборони, військово-економічній та військово-технічній сферах.

Машовець заявив про необхідність розширювати співпрацю для зміцнення обороноздатності України. Зі свого боку Крістіна Квін підтвердила незмінність підтримки України з боку США, зокрема в рамках американського пакету допомоги сектору національної безпеки і оборони.

Також вона зазначила, що Україні важливо продовжувати оборонні реформи, щоб військова допомога від США була максимально ефективною. Учасники зустрічі домовилися розвивати двосторонню базу договорів з питань нацбезпеки і оборони.

Нагадаємо, члени Палати представників Конгресу США 8 грудня більшістю голосів підтримали законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. До законопроекту серед іншого також увійшла військова допомога Україні.

РБК-Україна писало, що обраний президент США Джозеф Байден представив кандидата на пост глави Міністерства оборони країни. На цю посаду він висунув відставного генерала Ллойда Остіна.

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