Байден объявил кандидата на пост главы Пентагона

Фото: Ллойд Остин (U. S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)

Избранный президент США Джозеф Байден представил кандидата на пост главы Министерства обороны страны. На эту должность он выдвинет отставного генерала Ллойда Остина.

Об этом штаб Байдена сообщил в Twitter.

Остин станет первым афроамериканцем в истории США министром обороны.

"Я стал свидетелем характера генерала Остина. Он разделяет мою веру в то, что мы сильнее всех, когда ведем за собой не только примером силы, но и силой примера", - говорится в публикации.

В статье для издания The Atlantic "Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны" Байден отметил, что ранее отставной генерал "сыграл ключевую роль в возвращении 150 тыс. американский военных", которые принимали участие в боевых действиях в Ираке.

Для этого Остин выступил не только в роли опытного солдата, но и в качестве дипломата в Ираке и во всем регионе, "с честью и достоинством, представляя страну", указал Байден.

Ранее Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году. С Байденом Остин познакомился во время сворачивания военного присутствия администрации Обамы в Ираке, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США.

На этой должности Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшейся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

Отмечается, что Остину для назначения понадобится специальное решение Конгресса, поскольку прошло меньше от необходимых семи лет с того времени, как он служил в армии.

Напомним, Байден планирует назначить генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерру министром здравоохранения и социальных служб.

Ранее Байден определился с кандидатом на должность министра финансов.

Также РБК-Украина писало, что Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.