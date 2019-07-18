Офис президента предложил России освободить Вышинского и Сенцова одновременно

Украина предлагает Российской Федерации сделать взаимные шаги в освобождении заключенных и готова передать России главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского одновременно с освобождением украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова", - написала Мендель.

Она добавила, что "для взаимной уверенности в общей доброй воле" Украина предлагает освободить Сенцова и Вышинского одновременно.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для "нормализации" отношений с Украиной могло бы стать освобождение Украиной главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Это могло бы быть прекрасным первым шагом", - заявил Песков.