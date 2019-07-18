Офіс президента запропонував Росії звільнити Вишинського і Сенцова одночасно

Україна пропонує Російській Федерації зробити взаємні кроки у звільненні в'язнів і готова передати Росії головного редактора видання "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського одночасно зі звільненням українського режисера Олега Сенцова. Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"В Офісі президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова", - написала Мендель.

Вона додала, що "для взаємної переконаності у спільній добрій волі" Україна пропонує звільнити Сенцова і Вишинського одночасно.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком для нормалізації відносин з Україною могло б стати звільнення Україною головного редактора видання "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

"Це могло б бути прекрасним першим кроком", - заявив Пєсков.