ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офис президента подтвердил освобождение первых 25 украинцев

Новости » Политика     29.12.2019 - 13:09
Офис президента подтвердил освобождение первых 25 украинцев
Фото: обмен пленными (Офис президента)

Офис президента сообщил об обмене первых украинцев

Офис президента подтвердил освобождение первых 25 украинцев в рамках обмена пленными. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев.

Фото: обмен пленными (Офис президента)

В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО были освобождены четыре украинских военнослужащих. Были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушка, Иван Деев и Роман Фурсов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

Отметим, сегодня на КПВВ "Майорское" проходит обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

По предварительным данным, обмен пленными будет проходить по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Их отпустили, из-за чего под судом начался долгосрочный протест.

Обмен пленными: пятеро экс-"беркутовцев" уже на КПВВ "Майорское" В рамках обмена пленными освободили четырех военных
Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь