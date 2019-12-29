Фото: обмен пленными (Офис президента)

Офис президента сообщил об обмене первых украинцев

Офис президента подтвердил освобождение первых 25 украинцев в рамках обмена пленными. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев.

Фото: обмен пленными (Офис президента)

В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО были освобождены четыре украинских военнослужащих. Были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушка, Иван Деев и Роман Фурсов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

Отметим, сегодня на КПВВ "Майорское" проходит обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

По предварительным данным, обмен пленными будет проходить по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Их отпустили, из-за чего под судом начался долгосрочный протест.