Фото: обмін полоненими (Офіс президента)

Офіс президента повідомив про обмін перших українців

Офіс президента підтвердив звільнення перших 25 українців у рамках обміну полоненими. Про це повідомляє прес-служба ОП.

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Фото: обмін полоненими (Офіс президента)

В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО було звільнено чотири українських військовослужбовців. Були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

Раніше президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмін полоненими планується на 29 грудня. У той же час Зеленський не став коментувати формулу обміну полоненими.

Зазначимо, сьогодні на КПВВ "Майорське" проходить обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО.

За попередніми даними, обмін полоненими проходитиме за формулою - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Їх відпустили, через що під судом почався довгостроковий протест.