ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс президента підтвердив звільнення перших 25 українців

Новини » Політика     29.12.2019 - 13:09
Офіс президента підтвердив звільнення перших 25 українців
Фото: обмін полоненими (Офіс президента)

Офіс президента повідомив про обмін перших українців

Офіс президента підтвердив звільнення перших 25 українців у рамках обміну полоненими. Про це повідомляє прес-служба ОП.

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Фото: обмін полоненими (Офіс президента)

В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО було звільнено чотири українських військовослужбовців. Були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

Раніше президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмін полоненими планується на 29 грудня. У той же час Зеленський не став коментувати формулу обміну полоненими.

Зазначимо, сьогодні на КПВВ "Майорське" проходить обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО.

За попередніми даними, обмін полоненими проходитиме за формулою - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Їх відпустили, через що під судом почався довгостроковий протест.

Обмін полоненими: п'ятеро екс-"беркутівців" уже на КПВВ "Майорське" В рамках обміну полоненими звільнили чотирьох військових
Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся