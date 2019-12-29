Фото: место обмена пленными (facebook.com/president.gov.ua)

На КПВВ "Майорское" начался обмен пленными

Офис президента подтвердил начало обмена пленными между Киевом и ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что обмен начался на КПВВ "Майорское".

"В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

До этого о начале обмена заявили украинский омбудсмен Людмила Денисова и представители боевиков.

"В эти минуты в Майорском в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину", - написала Денисова.

Фото: обмен пленными (facebook.com/president.gov.ua)

Ранее сообщалось, что обмен пленными пройдет по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО. Обмен проходит в закрытом для прессы режиме.

По данным СМИ, полиция перекрыла дорогу в районе КПВВ "Майорское", где будет проходить обмен. Журналистов к месту обмена не пускают.

Напомним, вчера, 28 декабря, суд Киева освободил из-под стражи пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской. Их готовят к обмену. Так, Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтура и Александра Маринченко отпустили из-под стражи под личное обязательство.