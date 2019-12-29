На КПВВ "Майорське" розпочався обмін полоненими
Офіс президента підтвердив початок обміну полоненими між Києвом та ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба ОП.
Зазначається, що обмін почався на КПВВ "Майорське".
"У Донецькій області на КПВВ "Майорське" розпочався процес звільнення утримуваних осіб", - йдеться у повідомленні.
Початок звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.
Початок звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.
До цього про початок обміну заявили український омбудсмен Людмила Денісова та представники бойовиків.
"У ці хвилини у Майорську в Донецькій області стартував довгоочікуваний процес взаємного звільнення: наші хлопці повертаються на Батьківщину", - написала Денісова.
Раніше повідомлялося, що обмін полоненими пройде по формулі - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО. Обмін проходить в закритому для преси режимі.
За даними ЗМІ, поліція перекрила дорогу в районі КПВВ "Майорське", де буде проходити обмін. Журналістів до місця обміну не пускають.
Нагадаємо, вчора, 28 грудня, суд Києва звільнив з-під варти п'ятьох екс-беркутівців, обвинувачених в розстрілах на Інститутській. Їх готують до обміну. Так, Олега Янишевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтура і Олександра Маринченко відпустили з-під варти під особисте зобов'язання.