Офис президента оценил ущерб, нанесенный во время акции протеста в Киеве

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом", - рассказали в ОП.

Как добавили в президентском офисе, если не начать смывать краску, которой обрисовали стены здания, в течение 72 часов, то она "впитается в гранит, и тогда сумма ущерба будет совсем другой".

Офис президента также опубликовал видео, на котором зафиксировано состояние здания и прилегающей территории после вчерашних беспорядков.