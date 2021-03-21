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Офіс президента оцінив збитки, завдані під час акції протесту в Києві

Автор: Дмитро Левицький

Офіс президента оцінив збитки, які були завдані будівлі під час вчорашніх заворушень на Банковій у Києві. Збитки оцінюють у приблизно 2 мільйони гривень, однак ця сума може зрости.

Про це Офіс президента повідомив на сторінці у Facebook.

"За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом", - розповіли в ОП.

Як додали у президентському офісі, якщо не почати змивати фарбу, якою обмалювали стіни будівлі, впродовж 72 годин, то вона "в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими".

Офіс президента також опублікував відео, на якому зафіксовано стан будівлі та прилеглої території після вчорашніх заворушень.

Нагадаємо, вчора під Офісом президента проходила акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, однак вона переросла у заворушення. Учасники акції пошкодили будівлю Офісу президента, зокрема, побили шибки та підпалили табличку.

Після заворушень під Офісом президента поліція порушила кримінальну справу та затримала одного з учасників акції.

Сьогодні затриманому протестувальнику висунули звинувачення. Поліція вважає, що це він розбив шибки на дверях Офісу президента.

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