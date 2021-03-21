Офіс президента оцінив збитки, завдані під час акції протесту в Києві

"За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом", - розповіли в ОП.

Як додали у президентському офісі, якщо не почати змивати фарбу, якою обмалювали стіни будівлі, впродовж 72 годин, то вона "в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими".

Офіс президента також опублікував відео, на якому зафіксовано стан будівлі та прилеглої території після вчорашніх заворушень.