UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Офис президента опубликовал план по усилению санкций против России: включает 10 направлений

Фото: Офис президента представил план по усилению санкций против России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офис президент Украины представил план по усилению санкций против России. Документ разработала группа украинских и международных экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Группу экспертов возглавляли глава ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол. Документ содержит рекомендации для мирового сообщества по комплексу экономических мер, которые призваны принудить Россию прекратить войну в Украине и максимально увеличат цену агрессии для Москвы.

План включает 10 санкционных направлений, среди которых:

  • признание России и Беларуси государствами - спонсорами терроризма, а вооруженные силы РФ - террористической организацией;
  • полный запрет на экспорт российских энергоносителей;
  • расширение санкций против финансового сектора России и Беларуси;
  • усиление транспортных и страховых санкций;
  • расширение и усиление торговых эмбарго и персональных санкций.

Также в плане отмечена важность введения вторичных ограничений и синхронизация усилий мирового сообщества в санкционной политике.

Напомним, ранее Андрей Ермак раскрыл содержание очередного пакета санкций против России. По его словам, ограничения затрону импорт российских энергоносителей.

Отметим, вчера, 19 апреля, МИД Франции сообщил о готовности США и Евросоюза усилить санкции против России.

Война России против Украины идет 56-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаСанкции против РоссииВойна в Украине