Офис президента опубликовал план по усилению санкций против России: включает 10 направлений

Офис президент Украины представил план по усилению санкций против России. Документ разработала группа украинских и международных экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Также в плане отмечена важность введения вторичных ограничений и синхронизация усилий мирового сообщества в санкционной политике.

Группу экспертов возглавляли глава ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол. Документ содержит рекомендации для мирового сообщества по комплексу экономических мер, которые призваны принудить Россию прекратить войну в Украине и максимально увеличат цену агрессии для Москвы.

Напомним, ранее Андрей Ермак раскрыл содержание очередного пакета санкций против России. По его словам, ограничения затрону импорт российских энергоносителей.

Отметим, вчера, 19 апреля, МИД Франции сообщил о готовности США и Евросоюза усилить санкции против России.

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