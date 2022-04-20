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Офіс президента опублікував план щодо посилення санкцій проти Росії: включає 10 напрямків

Фото: Офіс президента представив план з посилення санкцій проти Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офіс президент України представив план щодо посилення санкцій проти Росії. Документ розробила група українських та міжнародних експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Групу експертів очолювали голова ОП Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майкл Макфол. Документ містить рекомендації для світової спільноти щодо комплексу економічних заходів, які покликані примусити Росію припинити війну в Україні і максимально збільшать ціну агресії для Москви.

План включає 10 санкційних напрямків, серед яких:

  • визнання Росії та Білорусі державами - спонсорами тероризму, а збройні сили РФ - терористичною організацією;
  • повна заборона на експорт російських енергоносіїв;
  • розширення санкцій проти фінансового сектору Росії та Білорусі;
  • посилення транспортних і страхових санкцій;
  • розширення і посилення торгових ембарго і персональних санкцій.

Також в плані відзначена важливість введення вторинних обмежень і синхронізація зусиль світової спільноти в санкційній політиці.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак розкрив зміст чергового пакету санкцій проти Росії. За його словами, обмеження торкнуся імпорт російських енергоносіїв.

Зазначимо, вчора, 19 квітня, МЗС Франції повідомило про готовність США і Євросоюзу посилити санкції проти Росії.

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