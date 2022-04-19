США и Евросоюз усилят санкции против России. Затронут энергоресурсы, - МИД Франции
США и Евросоюз усилят санкции против России в ближайшие дни. Новые ограничения затронут российские энергоресурсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря при Министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона.
"Принято решение, что санкции (против России - ред.) будут усилены в ближайшие дни. Ограничения коснутся энергоресурсов, в частности нефти", - сказал Бон в эфире телеканала TF1.
По его словам, решение принято по итогам обсуждений, прошедших сегодня, 19 февраля. Он добавил, что санкции в отношении российской нефти необходимы, поскольку эмбарго позволит прекратить финансирование развязанной Россией войны в Украине.
Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров поднять для России цену, развязанной войны.
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