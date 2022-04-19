США и Евросоюз усилят санкции против России. Затронут энергоресурсы, - МИД Франции

Фото: санкции против России усилят США и Евросоюз (Getty Images)

США и Евросоюз усилят санкции против России в ближайшие дни. Новые ограничения затронут российские энергоресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря при Министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона.