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США и Евросоюз усилят санкции против России. Затронут энергоресурсы, - МИД Франции

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Париж, Вторник 19 апреля 2022 22:49
США и Евросоюз усилят санкции против России. Затронут энергоресурсы, - МИД Франции Фото: санкции против России усилят США и Евросоюз (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США и Евросоюз усилят санкции против России в ближайшие дни. Новые ограничения затронут российские энергоресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря при Министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона.

"Принято решение, что санкции (против России - ред.) будут усилены в ближайшие дни. Ограничения коснутся энергоресурсов, в частности нефти", - сказал Бон в эфире телеканала TF1.

По его словам, решение принято по итогам обсуждений, прошедших сегодня, 19 февраля. Он добавил, что санкции в отношении российской нефти необходимы, поскольку эмбарго позволит прекратить финансирование развязанной Россией войны в Украине.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров поднять для России цену, развязанной войны.

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