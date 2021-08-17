UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Верховный суд принял решение отменить указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ. Офис президента обжаловал "восстановление" судьи.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк, говорится в материале "Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит".

Офис уже подал апелляцию на решение суда. Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС.

"Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ", - говорится в материале.

Напомним, Верховный суд отменил указ, согласно которому Тупицкий лишился должности в Конституционном суде.

У Зеленского заявили, что это якобы попытка сорвать судебную реформу и пообещали обжаловать решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конституционный суд УкраиныОфис президента