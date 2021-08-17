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Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Верховний суд ухвалив рішення скасувати указ президента Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ. Офіс президента оскаржив "відновлення" судді.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує".

Офіс вже подав апеляцію на рішення суду. Тепер доля Тупицького залежить від її розгляду у Великій палаті ВС.

"Якщо вона залишить без змін рішення першої інстанції, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення екс-глави КСУ", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Верховний суд скасував указ, згідно з яким Тупицький позбувся посади в Конституційному суді.

У Зеленського заявили, що це ні-бито спроба зірвати судову реформу і пообіцяли оскаржити рішення.

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