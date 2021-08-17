Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі " Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує ".

Офіс вже подав апеляцію на рішення суду. Тепер доля Тупицького залежить від її розгляду у Великій палаті ВС.

"Якщо вона залишить без змін рішення першої інстанції, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення екс-глави КСУ", - йдеться в матеріалі.