Офис президента и Госдеп обсудили детали визита Зеленского в США

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Разговор касался визита украинского президента Владимира Зеленского в США.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Как известно, визит планируется на июль этого года.
"Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена", - говорится в сообщении.
Нуланд напомнила о непреклонной поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, президент США Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.
Как сообщало РБК-Украина, визит Зеленского в США планируется на конец июля 2021 года.
В МИД заявили, что главной темой переговоров Байдена и Зеленского станет привлечение американской стороны к урегулированию конфликта на Донбассе.