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Офіс президента та Держдеп обговорили деталі візиту Зеленського у США

Автор: РБК-Україна

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. Розмова стосувалася візиту українського президента Володимира Зеленського в США.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Як відомо, візит планується на липень цього року.

"Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення президента США Джо Байдена", - йдеться в повідомленні.

Нуланд нагадала про непохиту підтримку з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Як повідомляло РБК-Україна, візит Зеленського до США планується на кінець липня 2021 року.

У МЗС заявили, що головною темою переговорів Байдена та Зеленського стане залучення американської сторони до врегулювання конфлікту на Донбасі.

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