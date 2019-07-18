Офис президента анонсировал увольнение главы НАПК

В Офисе президента анонсировали увольнение председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Мангула. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка во время заседания Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики с участием президента Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Рябошапки, Мангул не прибыл сегодня на заседание. Он заявил, что за два месяца точно будет новый глава НАПК.

"Мы потеряли главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Видимо, учитывая вашу жесткую риторику, он решил не рисковать и просто написал письмо, что он сегодня не придет... Думаю, что за два месяца у нас точно будет новый глава НАПК. На выполнение вашего поручения, соответствующий законопроект уже разработан", - заявил Рябошапка.

Напомним, сейчас в Офисе президента продолжается Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики. На ней присутствуют глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник, а также директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

РБК-Украина писало, что Зеленский внесет в Раду законопроект об изменении работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Президент планирует перезапуск НАПК.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с руководителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дал им три месяца, чтобы достичь прогресса в расследовании резонансных схем.