Фото: Михаил Ноняк (facebook.com-KSMaritimeAcademy)

Ноняка отстранили из-за отсутствия должного контроля за строительством украинских дорог

Михаила Ноняка отстранили от обязанностей главы "Укртрансбезопасности". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент заявил, что Ноняка отстранили из-за отсутствия должного контроля за строительством украинских дорог.

"Если взять "Укртрансбезопасность", Украина ежегодно тратит 4 миллиарда гривен на дороги, а их нет. Они становятся все хуже и хуже. Даже те, которые построили, они очень некачественные. Именно из-за отсутствия надлежащего контроля, вчера из-за значительных недостатков в работе... мы отстранили от выполнения обязанностей руководителя "Укртрансбезопасности". За такими сделками стоят высокие должностные лица. Здесь должно быть реагирование антикоррупционных органов", - заявил Зеленский.

Напомним, еще в мае 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициировал увольнение руководителя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. Ранее, 11 апреля, Кабмин отстранил Ноняка от должности и назначил служебное расследование. Вскоре он был восстановлен в должности.

РБК-Украина писало, что сегодня в Офисе президента проходит заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. На нем Зеленский заявил о еще одной масштабной схеме в оборонной сфере.