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У Зеленского анонсировали перезапуск НАПК

Новости » Политика    04.06.2019 - 14:52
У Зеленского анонсировали перезапуск НАПК
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Администрации президента работают над разработкой проекта, который изменит работу НАПК

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский внесет неотложный законопроект об изменении работы Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК). Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в АП работают над разработкой проекта, который изменит работу НАПК.

"На следующей неделе мы завершим работу над законопроектом, который будет предусматривать переформирование НАПК. К сожалению, то руководство, которое есть сегодня не может дать результат. Поэтому на следующей неделе законопроект будет представлен. Мы расскажем об основных положениях. Президент обратится к парламенту с просьбой рассмотреть его безотлагательно", - заявил Рябошапка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем. 

Добавим, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции разработало и одобрило на своем заседании законопроект "О защите обличителей коррупции".

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