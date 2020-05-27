Офис генпрокурора начал подготовку к избранию нового главы САП

Его должны избрать в ноябре
Офис генерального прокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его должны избрать, когда истекут полномочия нынешнего руководителя ведомства Назара Холодницкого.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.
"Есть письмо от генпрокурора на имя главы ВР с информацией, что начинается отбор членов комиссии для избрания главы САП", - сообщил он.
Источник отметил, что в ноябре, когда заканчиваются полномочия главы САП Назара Холодницкого, должен быть избран новый руководитель вместо него.
Офис генпрокурора считает, что Рада до июля должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию.
Напомним, 26 мая Ирина Венедиктова в видеообращении обвинила САП в нарушениях и бездеятельности.
После этого генпрокурор предложила спецпрокурорам представить реальные результаты работы антикоррупционного органа за последние 5 лет.
В САП призвали Венедиктову не оказывать давление и не позорить правоохранительную систему.
Спецпрокуроры считают, что конфликт с Венедиктовой связан с "политическими элитами".
Автор: Максим Зайченко