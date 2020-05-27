Офіс генпрокурора почав підготовку до обрання нового голови САП

Фото: САП (УНІАН)

Його мають обрати в листопаді

Офіс генерального прокурора почав підготовку до обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його мають обрати, коли закінчаться повноваження нинішнього керівника відомства Назара Холодницького.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

"Є лист від генпрокурора на ім'я голови ВР з інформацією, що починається відбір членів комісії для обрання глави САП", - повідомило джерело.

Джерело зазначило, що в листопаді, коли закінчуються повноваження глави САП Назара Холодницького, повинен бути обраний новий керівник замість нього.

Офіс генпрокурора вважає, що Рада до липня повинна делегувати своїх представників до конкурсної комісії.

Нагадаємо, 26 травня Ірина Венедиктова у відеозверненні звинуватила САП в порушеннях і бездіяльності.

Після цього генпрокурор запропонувала спецпрокурорам представити реальні результати роботи антикорупційного органу за останні 5 років.

В САП закликали Венедиктову не тиснути й не ганьбити правоохоронну систему.

Спецпрокурори вважають, що конфлікт з Венедиктовою пов'язаний з "політичними елітами".

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Автор: Олег Черниш