Офис генпрокурора завершил расследование дела экс-главы Днепропетровской полиции

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу бывшего главы Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Глуховерю обвиняют в превышении власти или служебных полномочий и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343 УК Украины).

"По данным следствия, бывший правоохранитель в сентябре 2018 организовал с применением оружия и насилия незаконное силовое задержание полицейских Управление патрульной полиции, осуществлявших оформления административного правонарушения, совершенного его водителем", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в июле 2019 года было обнародовано видео, на котором зафиксировано, как в сентябре 2018 года патрульные полицейские остановили Range Rover за нарушение правил дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Глуховери, который, вероятно, позвонил ему, после чего патрульных полицейских задержали сотрудники спецподразделения "КОРД".

После опубликования видео президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием уволить руководителя управления полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю. В конце июля Глуховерю уволили из Нацполиции. 23 августа ему выдвинули обвинения в превышении власти и служебных полномочий. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.