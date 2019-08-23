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Экс-главе полиции Днепропетровской области сообщили о подозрении

Новости » Политика    23.08.2019 - 15:51
Экс-главе полиции Днепропетровской области сообщили о подозрении
Фото: Виталий Глуховеря (УНИАН)

Виталию Глуховере грозит до 10 лет тюрьмы

Бывшему главе управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий. Об этом сообщила первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook.

Сообщается, что Глуховерю обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебным положением сотрудником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) Уголовного кодекса Украины.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - сообщила Варченко.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в июле было обнародовано видео, на котором зафиксировано, как в сентябре 2018 года патрульные полицейские остановили Range Rover за нарушение правил дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Глуховери, который, вероятно, позвонил ему, после чего патрульных полицейских задержали сотрудники спецподразделения "КОРД".

После опубликования видео президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Глуховерю с занимаемой должности.

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