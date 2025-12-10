Офіс генпрокурора засекретив статистику щодо СЗЧ: названо причину

Офіс генерального прокурора обмежив доступ до інформації щодо військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. Причина полягає в тому, що вона належить до категорії відомостей з обмеженим доступом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генпрокурора в Telegram.
Зазначається, що засекречення статистики щодо правопорушень, в тому числі самовільному залишенню частини є "вимушеним та законним" кроком, який спрямований на:
"Поширення навіть узагальнених статистичних даних про кількість таких правопорушень може завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці, зокрема шляхом створення сприятливого середовища для маніпуляцій та ворожої пропаганди", - йдеться у заяві.
Офіс генпрокурора пояснив, що обмеженню підлягають статистика щодо кримінальних правопорушень, передбачених Розділом XIX КК України (воєнні злочини або кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (статті 401-435-1)) та інформація про осіб, які їх вчинили.
Крім того, засекречена й інформація, пов’язана з цими кримінальними правопорушеннями, яка міститься в документах органів прокуратури.
Зазначається також, що ці обмеження застосовуватимуться тільки в період дії воєнного стану в Україні.
Нагадаємо, в листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує покарання для військових, які вирішили добровільно повернутися на службу після першого самовільного залишення частини.
Зазначимо, в Україні спростять процедуру звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто самовільно залишив частину, але повернувся та продовжив службу.