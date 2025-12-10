Офіс генпрокурора засекретив статистику щодо СЗЧ: названо причину

Зазначається, що засекречення статистики щодо правопорушень, в тому числі самовільному залишенню частини є "вимушеним та законним" кроком, який спрямований на:

захист нацбезпеки;

недопущення використання цих даних проти України;

збереження стабільності та довіри до сил оборони під час воєнного стану;

протидію інформаційно-психологічним операціям РФ.

"Поширення навіть узагальнених статистичних даних про кількість таких правопорушень може завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці, зокрема шляхом створення сприятливого середовища для маніпуляцій та ворожої пропаганди", - йдеться у заяві.

Які відомості обмежуються

Офіс генпрокурора пояснив, що обмеженню підлягають статистика щодо кримінальних правопорушень, передбачених Розділом XIX КК України (воєнні злочини або кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (статті 401-435-1)) та інформація про осіб, які їх вчинили.

Крім того, засекречена й інформація, пов’язана з цими кримінальними правопорушеннями, яка міститься в документах органів прокуратури.

Зазначається також, що ці обмеження застосовуватимуться тільки в період дії воєнного стану в Україні.