В Україні спростять повернення на службу після СЗЧ

В Україні спростять процедуру звільнення від кримінальної відповідальності військових. Йдеться про тих, хто самовільно залишив частину, але повернувся та продовжив службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, законопроєкт №13260 підтримали 227 депутатів.

Документ вносить зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Його мета - врегулювати ситуації, коли військовослужбовці вже поновлені на службі, але не мають можливості скористатися чинними нормами закону для звільнення від покарання.

Чому виникла потреба у змінах

У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяв вперше залишившим службу військовим уникнути відповідальності за умови добровільного повернення та письмової згоди командира на подальшу службу.

Проте з початку 2025 року діє інший закон, який передбачив автоматичне поновлення таких військових за умови повернення до 1 січня 2025 року. Тож багато бійців, які вже відновили службу і продовжують воювати, фактично опинилися в ситуації, коли їм потрібно додатково доводити право на звільнення від відповідальності.

Що пропонує новий законопроєкт

Документ скасовує попередню норму статті 401 Кримінального кодексу та вводить оновлені підстави для звільнення. Військовий, який вперше самовільно залишив частину, але повернувся та продовжив службу щонайменше три місяці, зможе бути звільнений від кримінальної відповідальності.

Окремо уточнюється, що у випадку завершення воєнного стану чи звільнення за станом здоров’я тримісячний строк не враховується.

Процедурні зміни

Окрім змін у Кримінальному кодексі, законопроєкт передбачає коригування Кримінального процесуального кодексу. Йдеться про порядок розгляду судами клопотань прокурора щодо звільнення таких військових від відповідальності.

Таким чином, новий законопроєкт має усунути прогалини у правовому регулюванні та захистити тих бійців, які добровільно повернулися і вже несуть службу.